Nova passarel·la sobre el Flamisell a la Pobla de Segur
Un pont per als vianants comunicarà el passeig 1 d’Octubre amb el parc dels Raiers. Suposarà una inversió de més de 350.000 € i es beneficiarà d’ajuts de la UE per a sostenibilitat turística
La Pobla de Segur tindrà una nova passarel·la per als vianants sobre el riu Flamisell que comunicarà el passeig 1 d’Octubre i el parc dels Raiers. El projecte, en els primers passos de la tramitació ambiental davant de la Generalitat, suposarà una inversió de més de 350.000 euros i es beneficiarà d’ajuts de la UE. Forma part del pla de sostenibilitat turística del municipi, subvencionat l’any 2022 amb 2,1 milions d’euros dels fons Next Generation.
L’ajuntament planteja la construcció d’una passarel·la de 78 metres de longitud sobre el Flamisell, sustentada sobre tres pilars de formigó armat prefabricat. S’hi accedirà a través d’una rampa i unes escales. Per construir-la serà necessari alçar nous murs de contenció al costat del riu.
Aquest pas elevat haurà “de facilitar la mobilitat a través de les zones verdes de la població i evitar que el riu sigui una barrera de separació”, apunta la memòria del projecte, actualment en informació pública.
Aquest document, així mateix, assenyala que la futura passarel·la formarà part de la ruta cicloturista de la Ruta dels Llacs, de 98 quilòmetres de longitud entre la ciutat de Lleida i la Pobla de Segur. “Permetrà donar continuïtat a aquesta ruta cap al nord, travessant el riu Flamisell i seguint el curs de la Noguera Pallaresa fins a arribar a l’estret de Collegats i al Pallars Sobirà”, assenyala.
El projecte per construir una nova passarel·la per als vianants sorgeix després de constatar el creixent trànsit de vehicles pel pont ja existent a l’Eix Pirinenc (N-260). Això va portar l’ajuntament a plantejar una alternativa que separés per seguretat i comoditat la circulació per als vianants de la de cotxes i camions.
Millorar la mobilitat urbana, l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda i la sostenibilitat (a l’oferir alternatives a la circulació en vehicles motoritzats) són algunes altres de les motivacions que cita el projecte per a la construcció d’aquesta nova passarel·la. A més, recalca que aquesta estructura sobre el riu “s’integrarà al paisatge natural i urbà, minimitzant el seu impacte ambiental”.
La zona on s’hauran de portar a terme les obres ha estat ja objecte d’estudis geològics i topogràfics. El pressupost estimat dels treballs ascendeix a un total de 353.676 euros, si bé aquesta xifra no inclou les rampes i les passarel·les per accedir a la passarel·la.
L’ajuntament de la Pobla de Segur treballa actualment per posar en marxa diferents accions previstes en el seu pla de sostenibilitat turística.