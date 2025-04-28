Un pas més per l’autopista dels trens des de Saragossa fins a Tarragona i que passa per Lleida
Aquest projecte transformarà les estacions de tren de Juneda i Raimat, ampliant les vies fins a 750 metres per apartar trens que podran transportar camions
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha fet un pas més per transformar el corredor ferroviari entre Saragossa i Tarragona i ha adjudicat, per 2,3 milions d'euros, la redacció del projecte per adequar la infraestructura de la línia convencional entre Saragossa, Lleida i Tarragona.
Aquesta inversió inicial servirà per definir les actuacions necessàries per adaptar la infraestructura existent als serveis d'Autopista Ferroviària (AF), una modalitat de transport que permet carregar camions de carretera directament sobre vagons especialitzats.
El projecte, que executarà Adif, contempla la modificació dels gàlibs de 6 túnels, 16 passos superiors i la catenària per adaptar-los a les dimensions dels semiremolcs tipus P-400. Un cop finalitzada aquesta fase de planificació, les obres d'adequació suposaran una inversió prevista de més de 60 milions d'euros, configurant així un dels projectes més ambiciosos de millora del transport ferroviari de mercaderies dels darrers anys a Catalunya.
Com va publicar SEGRE al juliol, la inversió prevista supera els 60 milions d’euros i la previsió és actuar a l’altura de sis túnels i 16 passos superiors, a la catenària, i adaptar les dimensions dels semiremolcs. Al seu torn, Adif qualifica el tram entre la capital aragonesa i la de Tarragona d’“estratègic”.
Un corredor estratègic per al transport nacional i internacional
El tram Saragossa-Tarragona representa l'artèria amb major demanda per transportar mercaderies de tota la xarxa ferroviària espanyola, amb més de 100 circulacions setmanals per sentit. Aquesta ruta no només connecta dos nodes logístics fonamentals com Madrid i Barcelona, sinó que forma part dels fluxos comercials entre el centre i sud peninsular amb el nord-est d'Espanya i la resta d'Europa.
La importància d'aquest eix radica també en el seu caràcter internacional. Gran part dels trànsits de mercaderies provenen de països com Turquia, Itàlia i el Marroc, arribant a territori espanyol a través dels ports de Tarragona, Barcelona i Algesires mitjançant les anomenades 'autopistes del mar'. Aquesta connexió intermodal entre transport marítim i ferroviari suposa un avantatge competitiu fonamental per a l'economia catalana.
Segons les dades del sector logístic, l'adequació d'aquesta línia permetrà integrar els serveis de l'AF Algesires-Saragossa, facilitant itineraris des d'Algesires, Huelva, Sevilla, Madrid i Vitòria cap a Tarragona i Barcelona. Aquest efecte xarxa multiplicarà les possibilitats de transport per a empreses exportadores i importadores catalanes.
Mesures complementàries per incrementar la competitivitat
L'actuació s'emmarca dins d'un paquet més ampli d'iniciatives que està desenvolupant el Ministeri per potenciar aquesta línia. Entre les més destacades figura l'ampliació de les vies d'apartament fins als 750 metres en 5 estacions estratègiques: Selgua, Marcén-Poleñino i Almudévar (Osca), Juneda i Raimat (Lleida), després d'haver completat ja la de Vilaverd.
Aquestes millores, que representen una inversió addicional superior als 25 milions d'euros, permetran la circulació de trens més llargs, incrementant significativament l'eficiència i la capacitat de càrrega del corredor. Els experts del sector consideren que aquestes mesures podrien augmentar entre un 20% i un 30% la competitivitat del transport ferroviari respecte a la carretera.
"L'objectiu és crear una xarxa d'autopistes ferroviàries que vertebri tot el territori i connecti els principals centres productius", assenyalen fonts del sector logístic català, que veuen en aquesta iniciativa una oportunitat per situar Tarragona i Barcelona com a hubs logístics de referència al sud d'Europa.
Un model de transport més sostenible i eficient
L'Autopista Ferroviària representa una aposta per la sostenibilitat en el sector del transport. Aquest sistema ofereix una solució logística competitiva i col·laborativa amb importants estalvis, tant en costos externs com en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Segons els estudis d'impacte ambiental, les emissions de la carretera respecte al ferrocarril són 4,7 vegades superiors, el que podria suposar un estalvi anual d'aproximadament 620.000 tones de CO₂.
Actualment, Adif ja té en servei dos itineraris d'AF: València-Madrid (en ample ibèric) i Barcelona-Le Perthus (en ample estàndard). Paral·lelament, treballa en 23 itineraris més (20 en ample ibèric i 3 en ample estàndard), després de rebre l'interès d'operadors logístics, autoritats portuàries i empreses ferroviàries a través de la seva Oficina de Suport i Assessorament de les AAFF.
Tot aquest desplegament s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 8 i 9, promovent el creixement econòmic sostenible i el desenvolupament d'infraestructures fiables i resilients. A més, el projecte compta amb la possibilitat de ser cofinançat pel Mecanisme "Connectar Europa" de la Unió Europea (CEF), el que demostra la seva rellevància a nivell continental.