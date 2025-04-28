POLÈMICA
El Canós es mobilitza per frenar la planta de biogàs
Els veïns van organitzar activitats tot el cap de setmana. Per recaptar fons per emprendre accions legals
El mal temps no va aconseguir parar els veïns del Canós. Aquest cap de setmana van organitzar diferents activitats amb l’objectiu de recaptar fons per frenar la planta de biogàs projectada entre els Plans de Sió i Cervera, a menys de dos quilòmetres de la població.
Centenars de persones van assistir als actes programats dissabte, que van arrancar amb una caminada popular i una exhibició canina a càrrec de Dog&Game. Al migdia els grallers de Tàrrega van posar ritme en una cercavila pel Canós, que va acabar amb una botifarrada popular. Els quatre concerts previstos a la tarda es van traslladar a cobert per la pluja. Swing Tea, Xavier Mayora, els Músics del Parc i Ventafolks van actuar de forma gratuïta per contribuir a la causa.
Així mateix, ahir diumenge, van impulsar una pedalada popular, una visita guiada i un vermut muscial amb el Trio Baboons.
D’altra banda, també van iniciar una recollida de firmes contra la planta de biogàs. Consideren que les instal·lacions no s’haurien d’autoritzar, ja que la planta “no comporta cap interès públic per als veïns de la comarca (...) hauria d’instal·lar-se en altres terrenys sense interès natural, paisatgístic, cultural, històric o arquitectònic”, asseguren.
Des de l’associació de veïns es van mostrar satisfets per l’acollida de les jornades i el suport rebut de veïns d’altres poblacions.