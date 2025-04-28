FIRES
Un centenar de cotxes venuts a la fira Autotrac de Mollerussa
La fira Autotrac de Mollerussa, dedicada als cotxes, maquinària agrícola i industrial d’ocasió, va tancar ahir les portes amb la previsió d’assolir el centenar de vendes en el sector automobilístic. No obstant, el nombre exacte d’operacions, així com l’import total, es coneixeran en els pròxims dies, coincidint amb el sorteig davant de notari d’un premi de 3.000 euros entre els compradors d’un vehicle durant la fira. Respecte a la 35 edició del certamen, les enquestes realitzades per Fira de Mollerussa reflecteixen que un 79% de les firmes participants qualifiquen l’esdeveniment com a “molt bo” o “bo”. Les enquestes deixen també altres dades rellevants, com la fidelitat dels expositors: un 44% porta participant en el certamen des de fa més de deu anys, mentre que un 17% ho feia aquest any per primera vegada.
L’edició d’aquest any va obrir les portes divendres amb 20 firmes del sector automobilístic, 5 de maquinària agrícola i industrial i una del sector serveis. L’esdeveniment el va inaugurar el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín.