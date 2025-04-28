Investiguen una onada d'incendis en contenidors a Agramunt
La matinada d'aquest dilluns han cremat en sis punts de la localitat, principalment al nucli antic
Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada d'incendis en contenidors a Agramunts. Els focs s'han produït al llarg de la matinada d'aquest dilluns en sis punts diferents d'aquesta localitat de l'Urgell, la majoria d'ells a la zona del nucli antic. Els Bombers han rebut el primer avís a les 01.38 hores des del carrer Vilavella, on han cremat tres contenidors.
Després, fins passades les 4 de la matinada, s'han anat succeint els incendis en cinc punts més: Raval de Puigverd, Ronda del Molinal, carrer dels Hortets, Costa dels Dipòsits i Santa Esperança.
L'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernàndez, ha explicat que s'hauran de canviar una quinzena de contenidors que han estat afectats pel foc total o parcialment. "No sabem qui ho ha fet, però sembla que són persones que han fet el recorregut caminant", ha dit Fernández, qui ha afegit que hi ha hagut veïns "que han passat por", perquè els incendis s'han produït al costat de cases, i que la policia "ha identificat diverses persones". L'ajuntament ha recollit informació de diverses càmeres i ja ha interposat denúncia per aquesta onada d'incendis en contenidors.