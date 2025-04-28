SEGRE

Visites de ciutadans a zones en procés de renaturalització

Assistents a la visita que es va fer dissabte al carrer Riu Ebre. - PAERIA

REDACCIÓ

Mig centenar de persones van participar el cap de setmana en les visites que va organitzar la Paeria als projectes URBAN-NAT de Renaturalització. Concretament, es van visitar les obres del carrer Riu Ebre, les Basses, les Sendres Arbrades (entre l’avinguda de Pinyana i el carrer Corregidor Escofet) i la Seu Vella i els tècnics van explicar les actuacions fetes, les diferents espècies d’arbratge i arbustiva elegides i la importància de la biodiversitat en un context de canvi climàtic.

Titulars del dia

