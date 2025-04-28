L’apagada deixa tirats 590 passatgers d’un Avlo a L’Albi
La localitat de Les Garrigues ha duplicat pràcticament la seua població durant la nit
La localitat de L’Albi, a Les Garrigues, va duplicar pràcticament la seua població la passada nit després d’acollir al pavelló municipal a la majoria dels 590 passatgers d’un tren d’alta velocitat Avlo amb destinació Barcelona. Mossos, Bombers, Creu Roja i Rurals, juntament amb la col·laboració de veïns del municipi, van participar en l’evacuació del comboi, que va romandre diverses hores detingut a escassos quilòmetres del nucli urbà a causa de l’apagada elèctrica que afecta a tota la Península Ibèrica.
“Hem passat unes set hores amb el tren aturat. La informació arribava de forma molt intermitent, i el pitjor ha estat no poder comunicar-nos amb ningú”, expliquen José Martos i Mari Luz, una parella de Jaén que tenia previst embarcar avui en un creuer des de Barcelona per celebrar la seua lluna de mel. Al seu lloc, van passar la nit en una de les centenars de llits habilitats al pavelló municipal, on es va oferir aigua i menjar|dinar als afectats mentre es buscava una solució de transport. Un altre cas és el d’Anna Morrissey i Mackenzie Themens, turistes del Canadà i Irlanda respectivament, que es van fer amigues durant el trajecte: “L’únic que podem fer és esperar que tot torni a la normalitat; no sembla que hagi previst un transport per recollir-nos”, lamentava Mackenzie. L’alcaldessa, Anna Feliu, reconeixia la situació d’emergència: “Estem desbordats i ens sentim una mica abandonats. El menjar no arribarà fins la matinada i hem hagut d’obrir la botiga, el bar i portar el que hem trobat per atendre’ls. Fem el que podem”.
L’apagada també va deixar bloquejats uns altres 305 passatgers d’un tren d’alta velocitat entre Lleida i Saragossa, que van ser rescatats pels Bombers de la Diputació d’Osca. Una viatgera embarassada va haver de ser evacuada en helicòpter, mentre que la majoria de passatgers van tornar a Saragossa amb autobús des de Zaidín.
Molts lleidatans que es trobaven en diferents punts de l’Estat també es van veure sorpresos per la falta de subministrament. Entre elles, uns 40 que participaven al Caragol Tour 2025 a Madrid. Alguns van tornar a Lleida en furgoneta, mentre que la productora del teatre Soho va habilitar el Centre Català de Madrid perquè la resta pogués passar la nit.
Mentrestant, a l’estació Lleida-Pirineus, desenes de viatgers es van amuntegar al vestíbul a la recerca d’informació després de l’inici de l’apagada. Davant del desconeixement del personal de Renfe sobre la represa del servei ferroviari, molts van optar per buscar alternatives de transport. Es pot destacar que el tren de La Pobla de Segur, en funcionar amb gasoil, va poder continuar circulant, encara que fos del seu horari habitual. Segons el Govern, s’espera que el transport públic recuperi progressivament la normalitat durant el dia d’aquest dimarts, encara que Rodalies “necessitarà més temps” per restablir el servei per complet.