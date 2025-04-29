Els 590 viatgers d’un tren Avlo a Barcelona es queden tirats i els rescaten a l’Albi
Evacuats altres combois a Saidí i a les Borges i esperen anar recuperant avui el servei ferroviari
La localitat de l’Albi va arribar pràcticament a duplicar la seua població ahir a la nit, a l’acollir al pavelló municipal la majoria dels 590 passatgers d’un tren d’alta velocitat Avlo amb destinació a Barcelona. Va estar-se diverses hores aturat a escassos quilòmetres del nucli urbà d’aquest poble de les Garrigues, a causa de l’apagada elèctrica que va afectar tota la península Ibèrica. Mossos, Bombers, Creu Roja i Rurals, en col·laboració de veïns del municipi, van participar en l’evacuació dels viatgers.
“Hem passat unes set hores amb el tren aturat. La informació arribava de forma molt intermitent, i el pitjor ha estat no poder comunicar-nos amb ningú”, expliquen José Martos i Mari Luz, una parella de Jaén que tenia previst embarcar avui en un creuer a Barcelona per celebrar la lluna de mel. Al seu lloc, van passar la nit en un dels centenars de llits habilitats al pavelló, on es va oferir aigua i menjar als afectats mentre es buscava una solució perquè reprenguessin el viatge. L’alcaldessa, Anna Feliu, reconeixia que la situació era complicada: “Estem desbordats i ens sentim una mica abandonats. El menjar no arribarà fins a la matinada i hem hagut d’obrir la botiga, el bar i portar el que hem trobat per atendre’ls. Fem el que podem.”
L’apagada va deixar bloquejats uns altres 305 passatgers d’un tren d’alta velocitat entre Lleida i Saragossa, que van ser rescatats pels Bombers d’Osca. Una viatgera embarassada va haver de ser evacuada en helicòpter, mentre que la majoria de passatgers van tornar a Saragossa amb autobús des de Saidí. També van haver de ser evacuats els passatgers d’un tren a les Borges, encara que no hi havia constància de persones ferides o afectades de gravetat. Val a destacar que el tren de la Pobla va poder circular amb normalitat al funcionar amb gasoil, encara que ho va fer fora del seu horari habitual.
Quant a la resta de trens de FGC, a la tarda van començar a recuperar la normalitat, mentre que Rodalies “necessitarà més temps”, segons el Govern. Molts lleidatans en diferents punts de l’Estat es van veure sorpresos per la falta de subministrament que va afectar el transport. Entre ells, uns quaranta que participaven en el Caragol Tour 2025 a Madrid. Alguns van tornar a Lleida en furgonetes llogades, mentre que la productora del teatre Soho va habilitar el Centre Català de Madrid perquè la resta passés la nit.
Unes 35.000 persones van haver de ser rescatades de trens a tot Espanya.