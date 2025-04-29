SUCCESSOS
Onada d’incendis de contenidors amb una desena de calcinats a Agramunt
Més d’una desena de contenidors calcinats i almenys uns altres cinc d’afectats pel fum en un total de sis illes diferents. Aquest és el balanç d’una onada d’incendis de contenidors que va patir Agramunt la matinada de dilluns passat en un lapse de poc més de quatre hores. Els Bombers van rebre el primer avís a les 01.00 hores per l’incendi d’un parell de contenidors al carrer de Santa Esperança i a les 4.18 hores va ser l’últim amb uns altres tres contenidors incendiats al carrer Corriol dels Hortets.
També es van cremar contenidors al carrer de Vilavella (el punt més afectat), la Raval de Puigverd, la Ronda del Molinal i la Costa dels Dipòsits.
L’ajuntament ha denunciat l’atac vandàlic als Mossos d’Esquadra, que han iniciat una investigació al costat de la Policia Local. A primera hora d’ahir ja van revisar càmeres de seguretat.
L’alcaldessa, Sílvia Fernández, va destacar que “estem molt indignats ja que aquest incivisme ens perjudica a tota la ciutadania” i va reconèixer que “hi ha hagut veïns que han passat por” al veure el foc tan a prop de les seues cases. Segons va dir, “probablement els autors dels incendis anaven caminant perquè molts contenidors estan situats al nucli històric”.