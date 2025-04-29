Tàrrega comprarà tres generadors per garantir l'atenció ciutadana
L'alcaldessa Alba Pijuan anuncia que l'Ajuntament dotarà d'equips de subministrament elèctric d'emergència a les instal·lacions municipals i Ràdio Tàrrega
L'Ajuntament de Tàrrega adquirirà tres generadors elèctrics per garantir el funcionament dels serveis essencials en cas de futurs talls de subministrament, segons ha anunciat l'alcaldessa Alba Pijuan després de la jornada en què la ciutat ha patit 13 hores sense electricitat. Aquesta mesura permetrà mantenir operatius tant les dependències consistorials com l'emissora municipal en situacions d'emergència.
"Hem pres la decisió d'adquirir un generador per a l'Ajuntament per poder instal·lar un punt d'atenció ciutadana en cas que es repeteixi una situació d'aquest tipus", ha explicat Pijuan. Els altres dos equipaments es destinaran a Ràdio Tàrrega: un per a l'emissora i un altre per al repetidor, amb l'objectiu d'assegurar que "la ciutadania pugui rebre tota la informació a través de la ràdio, que al final serà l'únic mitjà disponible en aquestes circumstàncies".
La tallada elèctrica, que va afectar la major part de la ciutat durant més de 13 hores, va posar de manifest les mancances en comunicació amb la ciutadania. "Ens vam trobar amb la dificultat que no funcionaven els mòbils, internet, els telèfons ni tampoc Ràdio Tàrrega", ha detallat l'alcaldessa, qui ha afegit que aquesta experiència ha servit per identificar punts de millora.
Gestió de l'emergència
Davant la situació provocada per la fallada elèctrica, l'Ajuntament va convocar la comissió municipal de protecció civil, que només s'havia reunit prèviament durant la pandèmia de COVID-19. "Volíem tenir molt clar quina situació estaven vivint els nostres veïns i veïnes, especialment als espais amb persones vulnerables com residències per a gent gran o persones amb discapacitat", ha explicat Pijuan.
Entre les actuacions d'emergència, la brigada municipal va instal·lar un generador a la residència Sant Antoni, que no disposava d'aquest equipament. La Policia Local també va haver d'assistir diversos usuaris de Canalejas que no podien utilitzar l'ascensor per accedir als seus habitatges.
Afectacions als serveis municipals
El tall de subministrament va obligar a tancar diversos serveis municipals. La piscina coberta va haver de suspendre l'activitat a les 15:00 hores per problemes amb la temperatura de l'aigua i la cloració. El pavelló municipal, tot i que inicialment es va plantejar tancar-lo, va poder mantenir l'activitat fins a les 20:45 hores, mentre que l'escola de música va haver de suspendre les classes a mitja tarda per manca d'il·luminació adequada.
Malgrat l'afectació generalitzada, alguns sectors del centre i zones perifèriques van recuperar el subministrament elèctric cap a les 21:00 hores, mentre que a la major part de la ciutat, inclosos els polígons industrials, l'electricitat no es va restablir fins a la 1:20 de la matinada. "La nit va ser tranquil·la a tots els nivells, tant de mobilitat com de seguretat", ha assegurat l'alcaldessa.