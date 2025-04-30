Hotelers veuen el dilluns “desastrós”, amb el 90% de restaurants tancats
Molts dels que van poder continuar oberts van haver de servir plats freds. Recompte de pèrdues, molt dispars en funció de les hores sense subministrament
El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, va qualificar de “desastrosa” la jornada de dilluns perquè l’apagada general es va produir quan les cuines ja estaven a ple rendiment preparant el servei del migdia. Va explicar que els restaurants que disposen de cuina de gas o de foc de carbó van intentar preparar igual els dinars que tenien previstos, però per a molts va acabar sent inviable al no funcionar els extractors per la falta de subministrament. Per això, Castellarnau va afirmar que finalment un 90% dels restaurants van haver de tancar i el 10% que va poder mantenir-se obert, malgrat estar a les fosques, va servir plats freds.
Com en el cas del sector del comerç, els hotelers estaven ahir pendents de fer recompte de les incidències sofertes, així com de conèixer si les pèrdues que van patir les cobreixen les companyies asseguradores i si l’administració convoca una línia per ajudar a pal·liar la situació.
Per la seua part, Ramon Solsona, gerent de la federació, va incidir que ahir estaven encara fent balanç de la jornada de “desgavell” que van viure dilluns, amb grans pèrdues en productes i també en aparells que van deixar de funcionar. Així mateix, va destacar que l’afectació al sector va ser variable segons les zones. Va posar com a exemple que a la capital el subministrament es va recuperar a mitja tarda a Prat de la Riba, de manera que les pèrdues als establiments hotelers ubicats en aquesta zona van ser inferiors, mentre que en d’altres, com a la Bordeta, no van tenir electricitat fins després de la mitjanit, de manera que no van poder donar servei de dinars ni de sopars. “Tots van acabar fent el que van poder”, va afegir.
Solsona va considerar que l’apagada va deixar “en evidència la dependència que tenim de l’energia”. Va argumentar que “l’electricitat és privada i no hi ha una estratègia de país” per afrontar problemes com aquest, i va apostar perquè el domini energètic sigui públic. No obstant, malgrat la gravetat de la situació, va destacar l’absència d’incidències remarcables. “La gent es va comportar molt bé”, va subratllar.
Els aliments només es conserven 4 hores a la nevera sense electricitat
El frigorífic pot conservar a una temperatura adequada els aliments fins a quatre hores sense electricitat, mentre que al congelador poden ser fins a 48 hores si està ple (24 si està a la meitat de la capacitat), segons el Servei d’Inspecció i Seguretat d’Aliments nord-americana. No s’ha de tastar cap aliment per comprovar si està en bon estat. En cas de superar el temps citat, s’han de tirar sense excepció carns, aus i mariscos, ous i tots els productes elaborats amb ells, llet, iogurt i formatges tous, salses, farcits i caldos, amanides, conserves obertes, embotits i productes carnis processats, llet de fórmula per a nadons que estigui oberta, sobres de guisats, pastes, arrossos o estofats, amanides amb maionesa o adorns cremosos i fruites i verdures tallades.