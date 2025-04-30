La Inspecció investiga Pini per posar traves a una vaga al seu escorxador de Binèfar
Va alterar horaris en les jornades amb aturades
La Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador a l’escorxador Litera Meat de Binèfar, del grup italià Pini i en el qual treballen gairebé 2.000 empleats, un miler dels quals de Lleida, per haver obstaculitzat el desenvolupament d’una vaga convocada el desembre passat.
La Inspecció de Treball va obrir una investigació després de rebre una denúncia de la Direcció General de Treball del Govern d’Aragó, que al seu torn n’havia re· but algunes del sindicat CNT que advertien d’un possible episodi d’esquirolatge per la presència a la planta d’em· pleats d’una empresa portuguesa amb delegació a Càceres.
Tanmateix, segons ha pogut saber SEGRE, la Inspecció no va detectar casos de substitució indeguda de treballadors vaguistes. No obstant, la Inspecció sí que ha detectat la comissió d’altres infraccions per part dels responsables de l’escorxador relacionades amb la convocatòria de vaga, cas de la modificació indeguda de descansos i de la prohibició de l’accés al centre de treball al comitè de vaga durant un dia. La modificació d’horaris porta multes de fins a 190.000 € i la prohibició d’accés, de fins a 90.000 €. Litera Meat no ha respost a la consulta d’aquest diari sobre les inspeccions.