Les reixes de les botigues de Lleida, bloquejades: “sense l’ajuda de dos voluntaris no hauríem pogut tancar la botiga”
Les reixes automàtiques van quedar bloquejades
Els negocis que tenen reixes de seguretat automàtiques van tenir seriosos problemes dilluns per a baixar-les al no disposar d’electricitat, ja que van quedar bloquejades. Un d’aquests negocis va ser l’establiment de Vodafone del carrer Major de Lleida. Les responsables, Thais i Angie, van explicar que “no hauríem pogut tancar la botiga sense l’ajuda de dos voluntaris d’una empresa de Manresa que ens van ajudar, a nosaltres i a més negocis de l’Eix Comercial, sense demanar res a canvi”.
Les encarregades de la botiga, una franquícia, van recordar que “no vam poder tancar al migdia i vam desmuntar tota la botiga per guardar els productes i ordinadors al nostre búnquer, ja que van venir agents dels Mossos i ens van avisar que érem una de les botigues més vulnerables [respecte a les possibilitats de patir saquejos] juntament amb les joieries.”
De fet, “durant la tarda i el vespre, quan ja estàvem tancant la reixa, es van atansar persones que feien fotos d’amagat de la botiga i miraven molt les cantonades, els vam preguntar qui eren i se n’anaven sense respondre de forma sospitosa”, van assegurar. Thais i Angie es van dirigir a la Guàrdia Urbana i van demanar ajuda per abaixar la reixa, però “ens van dir que ho tenien prohibit perquè no es fan responsables dels danys”, malgrat que “sí que van fer trucades per intentar trobar ajuda”.
Més tard va tornar una patrulla de Mossos de paisans i “ens van dir que passarien dos persones voluntàries a ajudar les botigues que estaven en la nostra situació”, van explicar. “Un d’ells, un noi molt prim, va entrar i va arrancar un cable d’acer per poder desbloquejar la porta. La vam abaixar fins gairebé a terra i el vam ajudar a sortir des de fora, des d’on vam acabar de tancar la botiga. Els vam voler pagar, però van dir que simplement estaven ajudant”, van concloure.