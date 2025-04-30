Noves grades al pavelló amb capacitat per a 178 persones
El pavelló poliesportiu del Palau d’Anglesola continua millorant les instal·lacions amb una sèrie d’actuacions que el fan més modern, eficient i còmode per als usuaris. L’última millora ha estat la instal·lació de noves grades amb capacitat per a 178 persones amb un cost total de 22.421,93 euros, finançat mitjançant una subvenció de la Diputació. Les grades se sumen a altres millores que s’han impulsat en el marc del programa d’ajuts DUS 5000: actualment s’estan canviant totes les fusteries d’alumini per millorar l’aïllament tèrmic i acústic del pavelló.