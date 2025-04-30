Pèrdues “milionàries” a les botigues
Pimec Comerç i Fecom avaluen el cost del tancament d’establiments i els productes que s’han fet malbé. Confien que ho cobreixin les assegurances i estan a l’expectativa de si es donaran ajuts especials
“L’apagada va afectar el 100% dels comerços i serveis. Els que no són d’alimentació, van tenir pèrdues perquè no van poder vendre res, i als d’aliments, igual que a la restauració, s’han de sumar les pèrdues de tot el que tenien a les neveres.” Manel Llaràs, president de Pimec Comerç, va resumir d’aquesta manera la situació de l’endemà de la falta de subministrament generalitzada, i va afegir les incidències tècniques registrades en alguns establiments, que van tenir problemes amb les portes automàtiques. Va assenyalar que estan en contacte amb totes les associacions comercials de la demarcació per efectuar una valoració de les pèrdues, que va vaticinar que seran “milionàries”, i va afegir que si no les cobreixen les assegurances “hi pot haver problemes”. A més, Llaràs va reclamar que donin explicacions sobre les causes de l’apagada, i va demanar a l’administració “més sensibilitat i que faci el màxim possible”. “L’energia depèn de Red Eléctrica i les companyies privades, però l’administració té també una responsabilitat”. “Tenim por que torni a passar. Depenem de l’electricitat”, va subratllar.
Per la seua part, la Federació de Comerç de Lleida (Fecom) va enviar un missatge als seus associats instant-los a informar de les incidències en els seus negocis per reportar-les ahir mateix al departament d’Empresa. Maria Rosa Armengol, secretària general de la Fecom, va citar també com a exemples productes que s’han fet malbé per falta de refrigeració o portes automàtiques que van quedar fora de servei. “Estem avaluant les pèrdues econòmiques, que seran importants, i veurem el paper de les assegurances i si ha d’intervenir el consorci de compensació”, va afirmar, i va afegir que esperen si les administracions habiliten línies d’ajuts especials. Així mateix, va elogiar l’esforç de la Paeria a reforçar la seguretat durant les hores de falta de subministrament, sobretot a les àrees amb més concentració de comerços a la capital, com l’Eix i la Zona Alta. “Vam demanar un reforç, la resposta va ser rapidíssima i no hi ha hagut incidents”, va indicar.