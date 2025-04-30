Poques o nul·les existències en fleques, que perden productes de les neveres: “la gent ha comprat com si fos la pandèmia”
Les fleques van començar ahir una jornada amb poques o cap existència de producte, depenent del comerç. El president del Gremi de Forners de Lleida, Toni Frías, va explicar que tot el que s’havia preparat “estava per tirar a les escombraries” i que moltes, amb l’apagada, no van tenir marge per elaborar.
En aquest sentit, va assenyalar que els productes de nevera, com els pastissos, també es van perdre. “Tota la feina que s’havia avançat per al Dia de la Mare, que és aquest cap de setmana, no serveix. Haurem de començar de zero”, va lamentar. Així mateix, va explicar que fleques com la seua es van trobar que abans de les onze del matí ja no tenien pa. “La gent ha vingut a comprar com va passar amb la pandèmia, fins i tot els restaurants ens han trucat a primera hora per saber si podien tenir producte”, va assenyalar.
“Ens hem sacrificat i adaptat, com sempre, però esperem que no torni a passar”, va afegir Frías. En aquest sentit, el forn Pa d’Abans de la Fuliola, amb botigues també a Cervera i Linyola, va optar per no obrir ahir ni ho farà avui i tampoc no servirà els professionals a qui venen els seus productes.
Els seus responsables van explicar que “els congeladors de les botigues no van aguantar en fred negatiu, i els productes es van perdre”. “Malgrat que ens costi, no volem fer córrer cap risc els nostres clients, entenem la nostra responsabilitat”, van destacar.