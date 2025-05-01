Alberg per allotjar deu dies els qui busquen feina com a temporers
Seròs ha posat en marxa un nou alberg temporal per acollir temporers sense allotjament durant la campanya de la fruita. Aquest alberg, impulsat per la Generalitat, comptarà amb el suport de la Diputació, que subvencionarà la seguretat privada durant els mesos previs i posteriors a la campanya. L’edifici estarà en servei al maig i al setembre. La previsió és que a partir del 2 de juny comenci a funcionar el dispositiu del pavelló 3 de Fira de Lleida, fins a finals d’agost, quan reobrirà l’equipament de Seròs. La previsió és que l’estada màxima a l’alberg sigui de deu dies, amb la finalitat que els usuaris puguin trobar feina per a la campanya agrària.
El vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, ha destacat el compromís de la institució amb els municipis del Segrià i, en concret, amb Seròs, per contribuir a una gestió responsable i coordinada de la campanya agrària.
L’Oficina única d’atenció a persones temporeres de l’ajuntament de Lleida s’encarregarà de la derivació d’usuaris a Seròs, mentre que el consell del Segrià en gestionarà el transport i estada amb finançament de la Generalitat a través de la fitxa de sensesostre prevista al contracte programa vigent.