Els trens de Lleida tornen a una precària normalitat dos dies després de l’apagada
Les línies de la costa i Manresa funcionaven ahir sense incidències, tot i un retard a l’R14 per Tarragona de 40 minuts. Renfe xifra en 48.638 els viatgers afectats dilluns per la caiguda del servei
Els trens de la línia de la costa (R13 i R14) i els que uneixen Lleida amb Cervera (RL3) i amb Terrassa i Barcelona a través de Manresa (RL4) van recuperar una precària normalitat dos dies després de l’apagada. Un dels trens de l’R14 va patir un retard de 40 minuts per la congestió del trànsit ferroviari al migdia a l’estació de França a Barcelona. S’hi havien acumulat molts combois i hi havia retencions per agafar la via principal. La situació va quedar resolta a partir de les quatre de la tarda, segons van confirmar fonts de Renfe.
Les mateixes fonts van apuntar que, a l’RL4, alguns els sistemes d’informació i venda d’algunes estacions d’aquesta línia van quedar danyades a conseqüència de l’apagada i no funcionaven. Els tècnics estaven treballant ahir per substituir peces trencades i reparar els desperfectes. Dimarts, els combois d’aquestes línies continuaven inactius i només funcionava la línia de Lleida a la Pobla de Segur, que té trens dièsel. També els d’alta velocitat van recuperar dimarts la circulació, encara que es van registrar grans retards al llarg del dia i fins i tot n’hi va haver alguns que van ser anul·lats. Usuaris de l’Avant entre Lleida i Barcelona van demanar ahir al Parlament millorar el servei, així com la interlocució amb Renfe per atendre les seues propostes.
L’apagada va provocar que un total de 48.638 viatgers de Renfe es veiessin afectats dilluns per la caiguda del servei elèctric, dels quals 26.161 van poder ser resituats en altres trens per arribar a la seua destinació. Així ho va indicar ahir l’operador ferroviari que recordava que aquests passatgers podran sol·licitar la devolució i canvi sense cost als seus canals de venda. Dos d’aquests trens d’alta velocitat van quedar aturats a prop de Lleida. Un Avlo que cobria la ruta Madrid-Barcelona amb 590 passatgers va quedar encallat a prop de l’Albi i un altre tren en sentit invers ho va fer a Saidí. Tots dos municipis van organitzar juntament amb Creu Roja, Protecció Civil, Mossos i Guàrdia Civil dispositius per atendre els passatgers. A les Garrigues es va habilitar el pavelló municipal ja que van passar allà la nit i no va ser fins dimarts al matí que van arribar busos per traslladar els viatgers al seu lloc de destinació. A Saidí, la Diputació d’Osca va habilitar la mateixa nit autobusos fins a Madrid.