TURISME
El final de l’esquí deixa els hotels al 50% pel pont i el ràfting confia a omplir un 70%
Els bungalous se situen al 80% d’ocupació en un festiu en què la majoria d’hotels han tancat després de la temporada blanca. El turisme actiu, pendent del temps després d’una Setmana Santa fluixa
El final de la temporada d’esquí el 21 d’abril passat i la proximitat encara de les vacances de Setmana Santa han deixat el nivell de reserves del pont que comença avui en una mitjana del 55% als establiments de Lleida. Tanmateix, el turisme actiu agafa el relleu ara a l’esport blanc i confia a arribar a un 70% de reserves de serveis durant els quatre dies. Flòrido Dolcet, portaveu dels esports d’aventura al Sobirà, va recordar que després del període d’extrema sequera a la Noguera Pallaresa té aquest any les millors reserves d’aigua en cinc anys i va destacar que després d’una Setmana Santa marcada pel mal temps “estem pendents de la previsió” per a aquest pont.
El Patronat de Turisme de la Diputació calcula que fins dissabte, els hotels tindran una ocupació d’entre el 30 i el 50% al Pirineu i fins al 40% al pla; els càmpings eleven les reserves al 75 i 80% en el cas dels bungalous i un 50% les botigues de campanya els quatre dies, encara que a la Noguera es dispara al 80%, i el turisme rural registra un 50%.
El vicepresident de la Diputació de Turisme, Juan Antonio Serrano, també alcalde de Vielha, va destacar que després del final de la temporada d’esquí, a la Val d’Aran només queda un 30% dels hotels oberts, una cosa similar al que passa al Sobirà i a l’Alta Ribagorça.
Si l’1 de maig es converteix en pont festiu, va afegir, “tradicionalment és tranquil” des del punt de vista turístic. Malgrat tot, va remarcar que gastronomia, cultura i naturalesa continuen atraient visitants, també de segones residències i excursionistes de dia. També va afegir que després de les tempestes de Setmana Santa (sobretot, dissabte) alguns turistes opten per la platja com a destinació.
Una part de les plantilles de les estacions d’esquí ha passat en les últimes setmanes als esports d’aventura, que a Lleida es calcula que ocupen 1.866 persones, en una campanya com la del passat 2024.
En aquell període el turisme actiu va generar 112,92 milions d’euros, un 1,3% més que l’any anterior, després d’assolir els 831.034 serveis. L’actual temporada ha arrancat amb 279 empreses a Lleida i l’objectiu és igualar l’activitat de l’any passat, la més gran des que es tenen registres. Del total d’empreses, fins a 218 es troben al Pirineu, mentre que al pla la xifra és de 61.
Ajornada la pujada de la taxa turística i el sector insta a negociar-la
El Govern va donar dimarts marxa enrere en l’increment de la taxa turística, que havia d’entrar avui en vigor, per la “inseguretat jurídica” que generava. L’Executiu va acordar aparcar el decret d’actualització de la taxa i tramitar-la com a projecte de llei davant del Parlament. Ho va fer després d’un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries instat per Junts en què es qüestionava la urgència del decret i instava a frenar-lo. El sector va aplaudir ahir aquest ajornament i va dir que confia en el fet que serveixi per consensuar uns nous termes per a la seua aplicació. El vicepresident de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va apuntar que el nou text podria incloure una territorialització més gran de la taxa turística i la diferenciació entre temporada baixa i alta. Les noves taxes dissenyades implicaven duplicar els preus. Fora de Barcelona, per exemple, un hotel de cinc estrelles duplicava el preu de 3 a 6 euros per persona i dia.