Griñó guanya capacitat per reciclar envasos
Amb millores en la seua planta de tractament. Passarà de tractar 12.000 a 15.000 tones a l’any i recuperarà més materials
El grup lleidatà Griñó ha augmentat un 25% la capacitat de tractament de la seua planta de selecció d’envasos lleugers a Montoliu de Lleida, que passarà de rebre 12.000 a 15.000 tones anuals. Així mateix, ha incrementat un 10% la recuperació de materials. Així ho va anunciar ahir l’empresa, que ha invertit 1,5 milions d’euros en aquesta actuació.
La planta de Montoliu rep des de l’any 2003 els envasos procedents de la recollida selectiva d’escombraries. Hi separa materials que les componen, com alumini, film i plàstics, entre molts d’altres, els classifica i els embala per traslladar-los a centres de reciclatge. Allà els reincorporen al cicle productiu com a matèries primeres. L’empresa va destacar que l’ampliació de capacitat i l’augment de la recuperació de materials redueix la quantitat d’escombraries que acaba en abocadors. Va afegir que és fruit d’utilitzar les millors tecnologies disponibles, i ho va emmarcar en el compromís de la firma amb “la sostenibilitat i l’economia circular”.
Griñó Ecologic ha tancat l’exercici 2024 amb resultats financers i operatius que reforcen la seua posició com un referent en sostenibilitat i gestió de residus. La companyia va assolir uns ingressos consolidats de 68,3 milions d’euros, la qual cosa eleva el seu marge operatiu fins al 15,4%, el més alt de la seua història. Aquesta dada demostra que, malgrat el creixement de costos, s’ha aconseguit mantenir o fins i tot millorar la rendibilitat. L’informe financer que l’empresa va presentar ahir destaca també una forta reducció del deute financer net, que es va retallar un 47% fins als 6,8 milions d’euros. La firma va apuntar que això li aporta “flexibilitat financera per abordar futures inversions estratègiques i adquisicions en mercats industrials d’alt potencial”. “Durant el 2024 hem prioritzat l’amortització de deute a curt termini, alliberant recursos que ara ens permeten enfocar-nos en projectes de creixement a llarg termini”, va assenyalar Fernando Pérez, director corporatiu. La companyia va destacar que ha aconseguit generar beneficis sòlids tant en relació amb els seus recursos propis (rendibilitat del 7,1%) com amb el total de les seues inversions (rendibilitat sobre actius del 3,9%) i va recalcar que aquestes xifres se situen “per sobre dels nivells habituals del sector”.