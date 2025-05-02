Augmenten les visites guiades als monuments de Cervera
El 2024 es van registrar més de 580 visitants, un increment del 22%
L’interès per conèixer el patrimoni i la història de Cervera està en auge. Des de l’any 2012 la regidoria de Turisme organitza cada dissabte visites guiades als monuments. Els visitants tenen l’oportunitat de conèixer dos dels edificis més emblemàtics: la Universitat i l’església de Santa Maria, amb un recorregut pel nucli històric.
El 2024 es van registrar 585 visitants, un increment del 22% respecte a l’any anterior. Segons la regidora de Turisme, Judit Guim, es tracta d’una proposta que s’ha anat consolidant i “ens permet tenir una oferta cultural estable i accessible”. Les visites majoritàriament atreuen persones de la comarca i de tot el territori català. “Es queden sorpresos al descobrir el nostre patrimoni, Cervera té un gran potencial turístic”, assegura Guim, que atribueix aquest augment de visitants, sobretot fora de la temporada alta, a campanyes de promoció a través de les xarxes socials.
Sota reserva prèvia s’ofereixen uns altres nou itineraris guiats i aquest mes d’abril passat es van reprendre les visites teatralitzades a la Universitat.