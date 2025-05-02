Compost gratuït per als veïns del Solsonès a l’abocador de Clariana
Coincidint amb la celebració de la Setmana Internacional del Compost, que tindrà lloc del 4 al 10 de maig i que enguany porta com a lema La sostenibilitat comença amb el compost!, el consell del Solsonès posarà en marxa una iniciativa per atansar aquest fertilitzant a la ciutadania i promoure’n l’ús domèstic. Durant tota la setmana, s’habilitarà un punt d’autoservei a l’aparcament del Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener. Qualsevol persona interessada podrà recollir-lo de forma gratuïta per utilitzar-lo al seu hort, jardí o altres espais verds privats. Per a això, serà necessari que cada usuari porti els seus estris, com pales o sacs, per carregar la quantitat que s’hagi d’emportar.
El compost procedeix del tractament biològic dels residus orgànics recollits de forma selectiva a la comarca i processats al centre. Amb aquesta acció, el consell vol reforçar la importància de la correcta separació dels residus orgànics i mostrar el resultat tangible de la col·laboració ciutadana en la seua gestió. Aquesta iniciativa se suma a una campanya de sensibilització d’abast internacional, la finalitat de la qual és destacar que qualsevol persona pot contribuir a la sostenibilitat a través del compostatge.