SUCCESSOS
Un incendi a Tàrrega deixa un mort i tres persones intoxicades
Els Bombers van ser alertats de matinada per un foc a una casa familiar de tres plantes al carrer Sant Joan, obligant al desallotjament de l'edifici contigu. La víctima mortal és Xavier García de 57 anys, tècnic municipal de l’àrea de Cultura a l’Ajuntament de Tàrrega i expert literari.
Un tràgic incendi ha sacsejat aquest diumenge Tàrrega, amb el balanç d'una persona morta i tres afectades per inhalació de fum. El sinistre es va declarar cap a les quatre de la matinada en un habitatge situat al carrer de Sant Joan, concretament al primer pis del número 11, per causes que encara s'investiguen.
La víctima mortal és Xavier García de 57 anys, tècnic municipal de l’àrea de Cultura a l’Ajuntament de Tàrrega i expert literari, estudiós especialment d’autors de la ciutat com Manuel de Pedrolo o Alfons Costafreda. La seva mort ha causat una gran consternació a la ciutat on era molt conegut. Actualment gestionava les exposicions a la Sala Marsà, era el responsable de les publicacions de la Col·lecció Natan i coordinava els Col·loquis a Thä de Sant Jordi.
Els serveis d'emergència van rebre l'alerta a través del telèfon 112 i ràpidament es van desplaçar al lloc dels fets. A l'arribada dels Bombers, el foc es trobava actiu a la primera planta de l'immoble, una casa familiar de tres plantes. Com a mesura preventiva, es va procedir al desallotjament de l'edifici adjacent, afectant unes 25 persones.
Localització de la víctima mortal
Cap a les cinc del matí, els efectius d'emergència van localitzar el cos sense vida d'una persona al primer pis, on s'havia originat l'incendi. Paral·lelament, tres persones que residien al tercer pis de l'immoble van ser evacuades i traslladades al Centre d'Atenció Primària (CAP) per ser sotmeses a una revisió mèdica a causa de possibles símptomes d'intoxicació per inhalació de fum.
Dispositiu d'emergència
En el dispositiu desplegat per controlar la situació i atendre les víctimes hi han participat la Policia Local de Tàrrega, els Mossos d'Esquadra i diverses dotacions del cos de Bombers de la Generalitat. Les autoritats han obert una investigació per determinar l'origen exacte de l'incendi, que de moment es desconeix, i aclarir les circumstàncies del succés.
Declaracions de Alba Pijuan Vallverdú, alcaldessa de Tàrrega
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan Vallverdú, ha lamentat profundament els fets ocorreguts arran de l’incendi que ha afectat un edifici de la localitat. Segons ha informat, tot i que l’estructura general de l’immoble es troba en bon estat, els danys més greus s’han concentrat al primer pis i a les bigues que el separen del segon. “Estructuralment l’edifici no corre perill”, ha afirmat l'alcaldessa. Malgrat això, els veïns no podran accedir a les seves vivendes durant uns dies a causa dels fums i les olors, que podrien ser perjudicials per a la salut. S’ha obert una investigació per determinar les causes de l’incendi. La família afectada pel fum es troba fora de perill i l’Ajuntament ha expressat el seu suport i disponibilitat per ajudar-los en tot el que calgui.