Més potència però menys estabilitat
Projectes solars i eòlics satisfan la capacitat de la xarxa de Lleida. Sense plantes que emmagatzemin energia, que el sector de les renovables demana per donar robustesa al sistema
Una allau de projectes per a centrals solars i eòliques satisfà la capacitat de la xarxa elèctrica lleidatana, tant la de mitjana tensió, a la qual es connecten les de fins a 5 MW, com les d’alta tensió, en què evacuen la seua producció les de més potència. Així es desprèn de les últimes dades d’Endesa, propietària de la major part de la xarxa de distribució, i de REE, titular de les grans línies de transport elèctric. L’Estat ha reservat la capacitat que encara conserva aquesta última per a futures subhastes de renovables.
La proliferació de projectes d’energies netes contrasta amb l’absència de noves instal·lacions per emmagatzemar energia, que van des de sistemes de bateries fins a centrals hidroelèctriques reversibles. Són necessàries per equilibrar el sistema elèctric davant la creixent producció renovable, segons la patronal fotovoltaica Udefcat. Manuel Romero, membre de la junta de l’entitat i enginyer industrial, va advertir que la incorporació d’energia solar fins a superar el 60% de la producció total a Espanya “fa menys robusta la xarxa” perquè es desconnecta de forma sobtada quan aquesta pateix una incidència, davant la inèrcia que caracteritza tecnologies anteriors, des de la hidroelèctrica fins a la nuclear, que suavitza les parades a la producció. Sistemes d’emmagatzematge energètic i canvis a les plantes solars són mesures que apunta per guanyar estabilitat a la xarxa (vegeu els desglossaments).
Proposen unir pantans per emmagatzemar energia a Lleida
Les centrals reversiblesconsten de dos embassaments en diferents altures connectats entre si. Absorbeixen excessos de producció elèctrica bombant cabal des del pantà inferior al superior, i aporten energia en hores d’alta demanda turbinant aigua des del superior. Així ajuden a casar oferta i demanda elèctrica. Hi ha projectes per ampliar Sallente-Estangento, el de la nova central reversible de Gironès-Raimats, a Tarragona, i propostes per unir altres pantans.
Una peça clau perquè la fotovoltaica guanyi estabilitat
L’inversor que converteix el corrent continu dels panells solars en altern és una peça clau perquè l’energia fotovoltaica guanyi estabilitat. La majoria d’instal·lacions utilitzen els anomenats grid followers, que s’acoblen a la xarxa i se’n desconnecten sobtadament quan pateix incidències. Països com els EUA o Austràlia comencen a ocupar inversors denominats grid forming, que reforcen la xarxa al funcionar-hi de forma autònoma i aportar-li inèrcia.