El nou poliesportiu de Vilaller, a la línia de sortida
L’ajuntament licita les obres de l’equipament, que duraran 6 mesos
L’ajuntament de Vilaller ha obert el concurs per a la construcció de la primera fase del nou pavelló poliesportiu, i el termini per presentar ofertes conclourà el 25 de maig. Aquest equipament, valorat en 626.356 euros, compta amb una subvenció de 600.000 euros del Govern central, mentre que, en una segona fase, es destinarà part del nou Puosc a cobrir els costos de climatització i refrigeració. Aquesta iniciativa ha generat debat al consistori, ja que l’oposició i part dels veïns la creuen desproporcionada respecte a les necessitats del municipi. El govern, per la seua part, argumenta que és necessària perquè el poble només té actualment un petit local social.
Les obres, que hauran de durar sis mesos, contemplen la construcció d’una pista poliesportiva coberta i el trasllat de la pista de pàdel existent. Ja existeix l’edifici destinat a vestidors i instal·lacions, mentre que la nova edificació cobrirà les pistes actuals, protegint-les del fred i la pluja.
La sala polivalent –en la qual es preveu un gimnàs–, se situa al costat de l’accés, i darrere s’ubicaran els nous lavabos. La pista tindrà una dimensió de 38x18 metres, les mesures reglamentàries per al futbol sala.
També es preveu construir un porxo d’accés al costat del cobert existent del bar-cafeteria de les piscines municipals.
Inauguraran un espai de dol perinatal al juny
L’ajuntament de Vilaller ha anunciat la creació d’un espai de dol perinatal al cementiri municipal, un lloc íntim i simbòlic pensat per oferir suport emocional a les famílies que han patit la pèrdua d’un fill o filla durant la gestació, el part o poc després de nàixer.
Amb aquesta iniciativa, el municipi busca donar visibilitat a un dolor habitualment silenciat i proporcionar un espai de recolliment, memòria i acompanyament en el qual pares, mares i gent propera puguin expressar el seu dol i mantenir viu el record dels seus petits.
La inauguració d’aquest espai es preveu per al 28 de juny i comptarà amb la participació de famílies, professionals i entitats especialitzades en dol perinatal com Montse Robles, presidenta de la Federació Espanyola de dol perinatal i de l’Associació Chisana de Lleida. En els últims anys, són molts els municipis de la demarcació que han creat aquest tipus d’aquests espais en cementiris davant d’una demanda creixent de les famílies i els grups de suport al dol, que consideren fonamental comptar amb un lloc físic per al record i l’expressió del dolor. Entre aquests espais hi ha el de Lleida, el de Corbins o el de la Seu d’Urgell.