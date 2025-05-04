AGRICULTURA
Una onada inèdita de robatoris de cireres al pla de Lleida obliga els productors a fer vigilàncies
Els agricultors denuncien la impunitat amb què actuen els lladres en grups nombrosos. L’alcalde de la Granja demana ajuda als Mossos al registrar-se un augment insòlit respecte a d’altres anys
Els productors de cirera del Baix Segre i zones de la Franja com Mequinensa s’han vist obligats a passar dia i nit en blanc o recórrer a la contractació de vigilància privada per intentar evitar l’onada de robatoris que pateixen a les seues finques. “Ens sentim indefensos i desemparats, perquè actuen en grups nombrosos, venen, s’emporten la fruita i no podem fer res per evitar-ho, actuen amb total impunitat”, denuncien agricultors de la zona de la Granja d’Escarp, que just estan iniciant ara la recollida.
Les plantacions més afectades són aquelles que estan a peu de carretera, ja que són les de més fàcil accés per als lladres. “Venen amb els cotxes, omplen bosses senceres i se les emporten. Hi ha finques en les quals han entrat fins cinc vegades al dia”, lamenten.
Els productors asseguren que han donat avisos a la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra sobre aquests furts, però reclamen més vigilància als camins agrícoles per evitar aquest tipus de situacions, “perquè ha arribat un moment en què aquestes persones actuen amb total llibertat i a plena llum del dia, sense cap tipus de por ni conseqüències.”
Alguns productors fins i tot han arribat a enxampar els lladres a les seues finques, però afirmen que “tenim por que puguin fer-nos alguna cosa si ens hi enfrontem”.
La impunitat dels furts genera indignació entre els pagesos
Els robatoris al camp són una cosa que, per desgràcia, es produeix any rere any. Però aquesta campanya, segons va assenyalar l’alcalde de la Granja, Manel Solé, “s’han disparat, hi ha finques en les quals entren dia, vespre i nit”. És per això que l’alcalde ha sol·licitat més presència de patrulles que vigilin les zones més afectades. “No es pot permetre que actuïn amb impunitat mentre juguen amb el pa dels agricultors”, va asseverar.
La cirera un objectiu atractiu pels lladres
La cirera és un objectiu especialment atractiu per als lladres per diverses raons. En primer lloc, el seu elevat valor de mercat, particularment a l'inici de temporada, quan els preus poden ser molt beneficiosos. Segons les previsions, la collita d'enguany apunta a ser d'excel·lent qualitat si les condicions meteorològiques acompanyen, fet que incrementa encara més el seu valor comercial.
A més, la facilitat de transport i recol·lecció de grans quantitats en poc temps fa que els lladres puguin obtenir un botí considerable sense necessitat d'equipament especial. Aquestes característiques, sumades a la ubicació de moltes plantacions en zones relativament aïllades o de fàcil accés des de carreteres secundàries, converteixen les cireres en un objectiu perfecte pels furtius.
Resposta de les autoritats davant l'escalada de robatoris
L’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) ha començat a intensificar els patrullatges al Baix Segre coincidint amb l’inici de la campanya agrària. Interior va avançar l’obertura d’una oficina dels Mossos d’Esquadra a Aitona al torn de tarda, amb l’objectiu de millorar el servei els ciutadans i evitar desplaçaments a Lleida per formular denúncies. Fonts dels Mossos van apuntar ahir que de moment no hi ha denúncies formalitzades pel robatori de cireres, malgrat que van afirmar que “cal denunciar qualsevol robatori per petit que sigui”.
La Guàrdia Civil d’Osca tampoc no té, de moment, denúncies sobre aquest tipus de robatoris.