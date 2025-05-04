CULTURA
Songoku, Arale, ET... : un poble de Lleida reviu els 80 i els 90 en un mural nostàlgic
La plaça de Sant Joan de L'Hostal Nou i la Codosa va acollir una festa d'inauguració amb música dels anys 80 i 90 per celebrar aquesta obra d'art urbà
La plaça de Sant Joan de L'Hostal Nou i la Codosa, situada al municipi de Vallfogona de Balaguer, es va convertir ahir en l'epicentre d'un viatge nostàlgic a les dècades dels 80 i 90 amb la inauguració d'un mural gegant. Aquesta obra d'art urbà ret homenatge a la infància i la cultura popular d'una generació sencera, amb personatges icònics com Son Goku, Arale i ET, a més d'incloure referències a sagues cinematogràfiques tan emblemàtiques com Star Wars i Retorn al Futur.
La jornada festiva va començar a les 18 hores amb l'acte oficial d'inauguració del mural, seguit d'un berenar obert a tots els assistents. La celebració va continuar amb un animat "tardeo" amenitzat pel DJ Dray Today, qui va oferir una selecció musical amb els temes més emblemàtics d'aquelles dècades. L'esdeveniment pretén reunir veïns de totes les edats, però especialment aquells que van créixer envoltats d'aquests referents culturals que ara decoren permanentment aquest espai públic.
L'art urbà com a vincle generacional
El mural de L'Hostal Nou i la Codosa no és només una obra decorativa, sinó que representa una tendència creixent en molts municipis catalans que utilitzen l'art urbà per revitalitzar espais públics. En aquest cas, l'elecció dels personatges no ha estat casual, ja que Son Goku (protagonista de Dragon Ball), Arale (de Dr. Slump) i altres figures de la cultura popular dels 80 i 90 connecten directament amb els records d'infància de molts dels actuals adults del poble.
L'impacte cultural de l'animació japonesa a Catalunya
La presència destacada de personatges com Son Goku i Arale al mural no és casualitat. L'animació japonesa va tenir un impacte extraordinari a Catalunya especialment a partir de l'any 1990, quan TV3 va començar a emetre Dragon Ball en català. Aquest fet va revolucionar el panorama televisiu infantil i juvenil, convertint-se en un fenomen social sense precedents que va marcar tota una generació.
Altres sèries com Dr. Slump (on apareix el personatge d'Arale), Doraemon o Bola de Drac Z van consolidar aquesta influència de la cultura japonesa que encara avui perdura en molts aspectes. El mural de Vallfogona de Balaguer recull precisament aquests referents que van ser tan importants en la formació cultural de molts catalans que avui són adults.
Cinema clàssic dels 80 i 90: més que pel·lícules
Juntament amb l'animació, el mural incorpora referències cinematogràfiques clau com ET, Star Wars i Retorn al Futur. Aquestes pel·lícules no només van ser èxits de taquilla, sinó que van definir estèticament les dècades dels 80 i 90, introduint elements visuals, bandes sonores i conceptes que transcendien la pantalla per formar part de la cultura popular.
La figura d'ET, per exemple, representa aquella fascinació per l'espai exterior i els extraterrestres que va caracteritzar moltes produccions d'aquesta època. Star Wars, per la seva banda, va crear tot un univers que encara avui segueix expandint-se amb noves produccions. Retorn al Futur, amb el seu icònic DeLorean, va popularitzar conceptes sobre viatges en el temps que han quedat gravats en l'imaginari col·lectiu.