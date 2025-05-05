Proposen unir pantans a Lleida per emmagatzemar energia elèctrica
Les centrals reversibles entre embassaments situats a diferents alçades permetrien gestionar millor l'oferta i la demanda d'electricitat a Catalunya
Els pantans de Lleida podrien convertir-se en peces clau per a l'emmagatzematge energètic a Catalunya mitjançant la connexió d'embassaments situats a diferents alçades. Aquest sistema de centrals reversibles permet absorbir els excedents de producció elèctrica en moments de baixa demanda i proporcionar energia addicional quan el consum augmenta, actuant com a veritables bateries hidràuliques que contribueixen a l'estabilitat del sistema elèctric.
El funcionament d'aquestes infraestructures es basa en un principi senzill però efectiu: durant les hores amb excés de producció elèctrica, especialment d'origen renovable, s'utilitza aquesta energia per bombejar aigua des de l'embassament inferior al superior. Posteriorment, en els períodes de major demanda energètica, l'aigua es deixa caure des del dipòsit superior, activant turbines que generen electricitat. D'aquesta manera, s'aconsegueix equilibrar l'oferta i la demanda del sistema elèctric català.
Projectes en marxa i propostes futures
Entre les iniciatives més destacades es troba l'ampliació del complex Sallente-Estangento, una infraestructura ja existent que podria incrementar la seva capacitat d'emmagatzematge energètic. Paral·lelament, avança el projecte per a la construcció de la nova central reversible Gironès-Raimats, ubicada a la província de Tarragona, que suposaria un important reforç per a la xarxa elèctrica del sud de Catalunya.
A aquestes dues iniciatives cal afegir diverses propostes per connectar altres embassaments que, per la seva ubicació geogràfica i diferència d'alçada, resultarien idonis per implementar-hi aquests sistemes hidroelèctrics reversibles. Aquestes interconnexions podrien convertir el territori en un referent en la gestió sostenible de l'energia renovable, garantint subministrament en moments crítics i donant sortida als excedents de producció solar i eòlica.