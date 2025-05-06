Adjudicada la reforma integral dels porxos del carrer Major de la Seu d'Urgell
La zona blava torna a funcionar després de més d’un mes amb la nova concessionària
La junta de govern local de l’ajuntament de la Seu va aprovar ahir el procés per licitar les obres de rehabilitació integral de la zona dels porxos del carrer Major. El vial, situat en ple centre històric, és la principal artèria comercial del municipi i les obres suposaran una inversió de 238.696 euros (amb impostos), que el govern sufragarà amb el romanent de tresoreria. L’ajuntament espera adjudicar els treballs durant les pròximes setmanes per iniciar la reforma a l’estiu.
La intervenció consistirà en la rehabilitació integral dels porxos per garantir la uniformitat i el bon aspecte de la via. El projecte contempla la substitució del sistema d’il·luminació amb tecnologia led, tant el de l’interior dels porxos com el de l’exterior, potenciant les arcades, element arquitectònic emblemàtic d’aquesta via. Està previst un estalvi energètic del 75 per cent.
El projecte contempla també instal·lar un nou sistema de sonorització i punts de subministrament elèctric per facilitar l’accés els dies de mercat, fires o esdeveniments. També es pintaran les arcades, tant a la part interior com a l’exterior de la via, i el sostre.
D’altra banda, l’ajuntament de la Seu va informar ahir que la zona blava i verda torna a estar en funcionament i les màquines expenedores de tiquets que regulen l’estacionament estan en marxa. El sistema va deixar de funcionar fa més d’un mes com a conseqüència del canvi d’empresa concessionària. Inicialment, l’ajuntament va explicar que la firma Estacionamientos y Servicios SAU, la nova gestora, no contemplava utilitzar les 23 màquines que va instal·lar Saba, la concessionària anterior, i que el sistema quedava inactiu fins al reemplaçament d’aquestes. Finalment les màquines han tornat a entrar en funcionament a l’espera de ser substituïdes per les noves, que arribaran “en un termini d’entre un i dos mesos”, va indicar ahir l’alcalde, Joan Barrera.