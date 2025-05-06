El Baix Cinca espera més afluència de temporers per les pedregades
Reobre l’equipament d’allotjament temporal Espai Campoamor amb 40 places
La comarca del Baix Cinca espera que aquesta campanya augmenti l’afluència de treballadors de temporada a la recerca d’ocupació en la recollida de la fruita per la previsible menor demanda d’ocupació a les explotacions del Baix Segre que s’han vist afectades per les tempestes de pedra de les últimes setmanes.
“Possiblement tinguem més afluència” que altres anys, va assenyalar la consellera comarcal de Serveis Socials, Sara Campos, que va apuntar que “hi ha molta gent que està venint ja a treballar”.
Així mateix, la comarca ha registrat durant els últims anys l’afluència del voltant de tres milers de temporers per campanya.
Campos va participar amb el regidor de Sanitat de Fraga, Ángel Cabrera, i la secretària de Càritas a la diòcesi de Barbastre-Montsó, Ana Belén Andreu, en la presentació de l’obertura de l’Espai Campoamor, una zona de mòduls que ofereix habitatge durant una setmana (prorrogable en funció de la demanda) per a temporers amb papers de residència i per als ja empleats a qui els falti allotjament.
“No és la solució per a tothom ni la definitiva. Fem el que podem amb el que tenim”, va assenyalar Cabrera. “No vam evitar el problema de l’accés a l’habitatge, però sí que 185 persones van poder estar en condicions dignes” l’any passat gràcies a aquest dispositiu.
L’espai, que inclou un mòdul de cuina menjador i un altre de bugaderia, tindrà aquest any algunes novetats com l’obertura a les 17.30 hores de la zona de dutxes amb accés per a persones que no estan allotjades al recinte i la incorporació, precisament per gestionar aquest servei, d’un integrador social els dilluns, dimecres i divendres.
El complex estarà tancat a partir de les 7.30 hores, encara que el més habitual és que els treballadors hagin sortit abans cada dia.