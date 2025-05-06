Les antiguitats surten al carrer
La capital de l’Alt Urgell estrena una nova fira mensual d’objectes antics i de col·leccionisme. La primera edició va comptar amb prop de 20 parades i gairebé la meitat eren lleidatanes
La capital de l’Alt Urgell es va convertir dissabte en un reclam per als col·leccionistes i els amants de les antiguitats amb la primera edició de La Seu Antic, antiguitats i col·leccionisme. La iniciativa es repetirà el primer dissabte de cada mes al llarg i ample del passeig Pasqual Ingla i de la plaça Joan Sansa de la Seu. En la primera jornada, en la qual el bon temps va acompanyar i que va comptar amb un públic nombrós, van exposar les seues peces d’art prop d’una vintena de professionals arribats de tot Catalunya i gairebé la meitat procedien de diferents punts de Lleida. Ho va explicar ahir Toni Calbetó, president d’Antic Col·leccionisme Associació Catalana, entitat que organitza la iniciativa, que va concretar que per poder participar en el certamen és necessari ser soci de l’entitat i que la voluntat és créixer en nombre de parades.
La regidora de promoció econòmica, Gemma Tó, va assegurar que la voluntat de l’ajuntament és la de “convertir aquesta fira en un referent del Pirineu per impulsar encara més el territori i la nostra comarca” i es va mostrar convençuda que “hem fet el primer pas i és sòlid”. La plaça i el passeig es van omplir d’autèntiques peces d’art que es van poder veure i comprar durant tot el matí. Calbetó va destacar que és important que la gent vegi que darrere d’antiquaris i col·leccionistes hi ha un treball artesà important per recuperar peces, algunes amb gran valor històric.