El nou cicle sobre formatge aposta per maridatges a la Torre Solsona
També programa formacions nutricionals
El cicle Parlem de formatge que organitza des de fa 14 edicions l’ajuntament de la Seu i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat fa un pas més i aquest any impulsa activitats fora del museu. Amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni de la ciutat, una de les nou propostes d’aquest any es desenvoluparà a la Torre Solsona de Castellciutat, en plena naturalesa. Serà un maridatge de formatge i cervesa, previst per al dissabte 12 de juliol. L’activitat anirà a càrrec dels artesans Salvador Maura, de la Formatgeria Mas d’Eroles, i Jordi Blasco, de Cervesa Gall Negre. També destaca una activitat formativa per donar a conèixer el valor nutricional del formatge. En aquest cas serà el dimecres 24 de setembre, a càrrec de la nutricionista local Maria Cerqueda i sota el títol El formatge en la dieta: beneficis, mites i realitats. Gemma Tó va explicar que “mentre a les escoles no hi hagi una assignatura de nutrició, nosaltres continuarem formant els nostres veïns sobre una cosa tan important com és la nutrició”. El cicle gastronòmic inclou propostes vinculades al formatge, que començaran el 31 de maig i acabaran el 23 de desembre. La coordinadora de l’Espai Ermengol, Anna López, va presentar el programa, que comença amb un taller per aprendre a elaborar quefir (31 de maig) a càrrec d’Aleix Serra. Destaca un curs sobre el formatge tupí (15 novembre) i un altre sobre mató (23 desembre). Quant a les degustacions, una anirà a càrrec del restaurant Taraó d’Arsèguel i Queviures Conxita (11 de juny), una altra serà de formatges madurats de L’Abadessa (20 de juny), i la tradicional degustació de formatges guanyadors del concurs del 2024 (4 d’octubre).