Ponentia accelera per començar a construir les naus al gener
La promotora començarà a doblar els torns de treball en unes setmanes
“Anem a pulmó amb l’obra; com més obra anem avançant cada mes, millor”, expliquen fonts de Ponentia, la plataforma logística ferroviària que ocuparà una superfície de 140 hectàrees a la partida de la Melusa de Tamarit de Llitera.
Els treballs d’esplanació de la zona en la qual s’ubicaran la terminal ferroviària, dissenyada amb capacitat per operar amb vuit trens de fins a 800 metres de longitud alhora, i la zona de naus, en la qual el projecte contempla habilitar mig milió de metres quadrats de sostre industrial (cinc vegades la superfície del polígon industrial El Segre) són ja visibles a la zona.
Aquests treballs experimentaran un accelerament durant els pròxims mesos, ja que l’empresa promotora preveu que la constructora adjudicatària del moviment de terres, Construcciones Marco, introdueixi un segon torn de treball durant els mesos de juny i juliol.
“La idea és que a finals d’any estigui completada la urbanització de tota la zona, i que al gener les empreses la instal·lació de les quals ja tenim confirmada puguin començar la construcció de les seues naus”, van assenyalar les mateixes fonts. “La previsió és que els carrers estiguin llestos a finals d’aquest any”, van afegir.
El llistat d’aquestes empreses, no obstant, no es coneixerà fins a finals de juny, quan sigui anunciat en un acte que servirà de presentació oficial del projecte.
Així mateix, fins ara sí que s’ha pogut saber que a la plataforma, que tindrà connexions diàries amb Londres, París i Milà, entre altres destinacions, conviuran firmes del sector agroalimentari amb factories industrials dedicades a l’acoblament.