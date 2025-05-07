SUCCESSOS
Desmantellen una gran plantació de marihuana en un xalet de Torà
La Policia Nacional troba 2.200 plantes i deté l’home que les custodiava
La Policia Nacional va desmantellar ahir al matí una gran plantació de marihuana que estava oculta a l’interior d’un xalet de Torà, al Solsonès, segons ha pogut saber aquest diari. Els investigadors van decomissar 2.200 plantes i van detenir un home suposadament encarregat de la custòdia i cura. La investigació continua oberta i no es descarten nous arrestos.
L’operatiu d’ahir és fruit d’una investigació iniciada el febrer passat arran de la detenció de tres persones i el decomís d’unes 300 plantes en aquesta mateixa localitat, segons van informar fonts solvents. Els investigadors tenien indicis que en un xalet situat al carrer Doctor Solé Forn hi podia haver oculta una gran plantació de marihuana.
D’aquesta forma, van fer diverses vigilàncies per corroborar les sospites i finalment ahir, amb la corresponent autorització judicial, van portar a terme l’escorcoll de l’habitatge. Els investigadors van trobar una sofisticada plantació habilitada en diferents habitacions i estances de l’immoble, que també tenia la llum punxada.
Hi van trobar unes 2.200 plantes en diferent estat de creixement i van detenir el suposat jardiner com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. No es descarta que sigui acusat també d’un delicte de pertinença a organització criminal. L’investigat passarà a disposició del jutjat de Solsona. L’escorcoll es va allargar durant diverses hores.
La investigació continua oberta i no es descarta que en els propers dies hi hagi noves detencions.