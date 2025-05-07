El sistema d'embassaments de Mequinensa i Riba-roja allibera 1.500 metres cúbics per segon
La CHE amplia lleugerament la crescuda controlada del tram final de l'Ebre i rastrejarà els sediments fins al Delta
L'abundància de reserves d'aigua d'enguany ha permès la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ampliar lleugerament el cabal i el temps de la crescuda controlada de primavera del tram final de l'Ebre. El sistema d'embassaments de Mequinensa-Riba-roja -Flix maniobra des de les set de la matinada d'aquest dimarts per alliberar fis a 1.500 metres cúbics per segon –100 més respecte la crescuda de novembre passat– fins dos quarts de set de la tarda –passant de cinc a més de deu hores–. L'operació mobilitza equips d'administracions, universitats i empreses per estudiar l'efecte que la crescuda pot tenir aigües avall. L'organisme de conca ha precisat que aquest dimecres analitzarà el seu efecte sobre el riu i els canals de reg del Delta.