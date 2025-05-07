Homenatge a Àlex Susanna en el novè Hort Poètic

SEGRE
L’esdeveniment serà el 10 de maig

Joan Talarn i Jaume Suau. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

El municipi de Bellvís acollirà el proper 10 de maig la novena edició de l’Hort Poètic, una cita ja consolidada que combina poesia i naturalesa en un entorn singular: l’hort de Nati Moncasí i Jaume Suau. La presentació oficial de l’esdeveniment es va celebrar ahir a la Diputació amb la participació del president de la corporació provincial, Joan Talarn, i de l’organitzador, Jaume Suau.

L’acte reunirà de nou destacades veus de la poesia catalana –com Xavier Macià, Àngels Marzo, Jaume Pont o Josep Vallverdú– que recitaran un poema propi i el dipositaran en una “càpsula del temps” al costat d’un arbre plantat en nom seu.

Un dels moments més especials serà l’homenatge al poeta i gestor cultural Àlex Susanna, que va morir el juliol del 2024, amb la plantació d’un arbre per part de la família i la lectura de la seua obra.

Organitzat per l’ajuntament de Bellvís i els Arcs, l’esdeveniment cultural compta amb la col·laboració d’entitats i empreses locals com els cellers del Castell del Remei i Ràpid Plant. En les vuit edicions anteriors ha reunit més de 170 poemes i una vintena d’arbres plantats.

