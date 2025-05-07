Homenatge a Àlex Susanna en el novè Hort Poètic
L’esdeveniment serà el 10 de maig
El municipi de Bellvís acollirà el proper 10 de maig la novena edició de l’Hort Poètic, una cita ja consolidada que combina poesia i naturalesa en un entorn singular: l’hort de Nati Moncasí i Jaume Suau. La presentació oficial de l’esdeveniment es va celebrar ahir a la Diputació amb la participació del president de la corporació provincial, Joan Talarn, i de l’organitzador, Jaume Suau.
L’acte reunirà de nou destacades veus de la poesia catalana –com Xavier Macià, Àngels Marzo, Jaume Pont o Josep Vallverdú– que recitaran un poema propi i el dipositaran en una “càpsula del temps” al costat d’un arbre plantat en nom seu.
Un dels moments més especials serà l’homenatge al poeta i gestor cultural Àlex Susanna, que va morir el juliol del 2024, amb la plantació d’un arbre per part de la família i la lectura de la seua obra.
Organitzat per l’ajuntament de Bellvís i els Arcs, l’esdeveniment cultural compta amb la col·laboració d’entitats i empreses locals com els cellers del Castell del Remei i Ràpid Plant. En les vuit edicions anteriors ha reunit més de 170 poemes i una vintena d’arbres plantats.