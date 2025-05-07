SERVEIS
Polèmica a Almacelles a l’omplir amb aigua no potable la xarxa de boca
Decisió de l’ajuntament i la concessionària després de l’apagada de dilluns. L’alcalde defensa que va ser per assegurar el subministrament i el Comú denuncia la mesura
La xarxa d’aigua potable d’Almacelles es va omplir d’aigua de reg sense tractament després de la gran apagada del passat 28 d’abril. Va ser una decisió de la concessionària Aqualia amb el vistiplau de l’ajuntament, segons va explicar l’alcalde, Joan Bosch (Pacte Local). “La potabilitzadora no funcionava, al poble només li quedaven reserves per a tres hores i no se sabia quan tornaria la llum”, va argumentar Bosch. “Ho vam fer per evitar que els veïns es quedessin sense aigua, a més de sense electricitat”, va dir. Per la seua part, veïns del municipi han criticat aquesta mesura i el grup municipal del Comú, a l’oposició, l’ha denunciat aquesta setmana davant de Salut.
L’ajuntament i la concessionària van anunciar aquell mateix dia als veïns que el subministrament d’aigua deixaria de ser apte per al consum humà. En plena apagada, ho van fer a través de la megafonia del camió de bombers i amb una trentena de cartells distribuïts en llocs freqüentats del poble. “Vam fer les fotocòpies en una granja amb generador”, va dir Bosch, que va afirmar que Aqualia va notificar també a Salut aquesta mesura. El grup del Comú qualifica aquesta informació d’“insuficient” en la seua denúncia.
El subministrament elèctric es va normalitzar dilluns a la nit, i la concessionària va començar a purgar la xarxa d’Almacelles per expulsar l’aigua de reg i assegurar-se que la nova fos de nou apta per al consum humà. Segons l’alcalde, la meitat del poble podia beure de l’aixeta al migdia de dimarts i gairebé tot a la nit. Dimecres es va normalitzar el subministrament en àrees de l’extraradi, va apuntar Bosch. “La concessionària va fer anàlisis constants”, va dir, i va destacar el “gran treball” per part de l’empresa. Va afegir que des del consistori van trucar al centre d’assistència primària (CAP) i que allà els van verificar que “no van tenir constància de casos de vòmits ni diarrees” durant els dies que l’aigua no va ser potable en aquest municipi.
El dipòsit més gran del poble era buit a l’haver detectat esquerdes
La situació del subministrament d’aigua d’Almacelles després de la gran apagada es va veure agreujada pel fet que només un dels dos dipòsits del poble estava en servei, i era precisament el més petit dels dos, amb capacitat per proveir la localitat durant tot just un dia. El més gran dels dos, amb una capacitat equivalent al consum d’uns tres dies, era buit: s’hi havien detectat esquerdes i l’havien buidat per avaluar els danys i determinar els treballs necessaris per reparar-lo.
“Les obres estan previstes per al mes d’octubre, però l’enginyer ens ha dit que, mentrestant, podem omplir-lo fins un 60 per cent de la seua capacitat”, va afirmar l’alcalde. També va dir que han començat a fer-ho, per fer front a l’augment del consum durant els mesos d’estiu.