Primera fira de robòtica educativa de la comarca als pavellons firals
Mollerussa serà l’escenari demà dijous de la primera Fira de Robòtica Educativa del Pla d’Urgell, organitzada pel Servei Educatiu del Pla d’Urgell i Agrupem, l’agrupació empresarial de la comarca. La cita, que tindrà lloc als pavellons firals, reunirà més de 450 alumnes i docents, amb l’objectiu de fomentar competències digitals i connectar el món educatiu amb l’entorn empresarial.
La fira comptarà amb 16 estands escolars, cinc dels quals de Secundària, on l’alumnat presentarà projectes de robòtica i programació. A més, hi participaran sis empreses del territori i l’equip Robotec, el recent guanyador del premi mundial a l’excel·lència en enginyeria en la First Lego League 2025.
La programació inclou també tres tallers pràctics dirigits per empreses. Segons Carme Jou, la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la fira és fruit del desplegament educatiu en digitalització promogut pel departament d’Educació.
Des d’Agrupem, Xavier Roure va assenyalar la necessitat de formar talent tecnològic local, mentre que el regidor d’Educació, Raül Aguilar, va valorar la iniciativa com “un impuls a la capitalitat educativa de Mollerussa i a la cohesió comarcal”.