Una felicitació oficial dels Mossos d'Esquadra omet 6 dels 7 agents de Mollerussa que van caçar un lladre in fraganti
La plantilla de la capital del Pla d'Urgell espera una nova seu entre goteres
Si “oblit” és, segons el diccionari, l’“aturada de la memòria” o l’afecte i, també, la “distracció d’una cosa que s’havia de tenir present”, s’entén que la plantilla de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mollerusa estigui convençuda, ja sigui per un o per un altre curs, que algú n’ha tingut un.
Aquesta és, si més no, l’explicació més bondadosa que circula entre els agents sobre la desaparició en les felicitacions oficials del recent Dia de les Esquadres de sis dels set agents que a principis de febrer de l’any passat van arrestar in fraganti un dels dos lladres que estaven desvalisant un habitatge en una població propera.
La proposta inicial, que destacava la dificultat que comporta una intervenció d’aquest tipus per la professionalitat que acostuma a caracteritzar els lladres especialitzats en l’assalt a domicilis, incloïa els set agents que van participar en l’actuació.
Tanmateix, la proposta va anar perdent efectius durant el seu recorregut per les tortuositats de l’administració policial, per acabar reduïda en l’únic dels intervinents que no estava de servei, que, a més, ha resultat ser un dels pocs, l’únic segons alguna font, alliberats sindicals que han rebut una felicitació per una actuació policial.
“La felicitació es deu al fet que reconeixen com un mèrit haver participat en una actuació policial estant fora de servei”, va explicar a SEGRE el felicitat J.C.M., qui va narrar així la intervenció: “Hi havia molts robatoris en domicilis al poble, i em va trucar un veí avisant-me que havia vist algú saltar una tàpia per entrar en una casa. Vaig trucar a la central mentre anava cap a la zona i quan van arribar les patrulles el vam detenir entre tots”. Té al seu expedient tres felicitacions més, va assenyalar.
Entre els no felicitats hi ha l’agent, llavors en pràctiques, que va efectuar l’arrest a l’atrapar el lladre en un sembrat i després d’una carrera camps a través. En qualsevol cas, crida l’atenció que durant la tramitació de la proposta desapareguessin de la llista els agents de les tres patrulles que van ser mobilitzades, una decisió que ha provocat malestar a la plantilla, que fa anys que treballa en unes instal·lacions la precarietat de les quals reconeix la mateixa conselleria d’Interior.
La comissaria de Mollerussa, que cobreix les comarques del Pla d’Urgell i les Garrigues, és, al separar-se de la de Lleida ciutat, la segona de la regió policial de Ponent la plantilla de la qual suporta més càrrega de treball.
L’edifici, estrenat el 1999, quan es van desplegar els Mossos, té serioses carències, algunes de les quals derivades d’haver-lo ampliat amb mòduls prefabricats d’interior en una zona d’exterior.
Les freqüents goteres, que van ser eventualment reparades fa uns mesos amb un doble sostre, han dificultat la tasca dels investigadors i els criminalistes, que en ocasions havien de posar fora de perill les proves en altres dependències de l’edifici per evitar que es deterioressin. Les obres de la nova comissaria, adjudicades per 7,8 milions a Vesta Rehabilitación, continuen encara sense data d’inici.