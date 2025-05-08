TRIBUNALS
Acusat d’abusar de la seua filla i de tenir porno infantil a la Noguera
La Fiscalia sol·licita una condemna de 7,5 anys de presó i 15 de llibertat vigilada per al sospitós. També li imputa els delictes de maltractaments i exhibicionisme
La Fiscalia sol·licita una condemna de set anys i mig de presó i 15 de llibertat vigilada per a un veí de la Noguera acusat d’abusos sexuals i maltractament a la seua filla quan era menor d’edat, tinença de pornografia infantil i exhibicionisme. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 3 de Balaguer i està previst que el judici se celebri dijous vinent a l’Audiència de Lleida.
Els suposats fets es van denunciar l’any 2021. La denunciant va afirmar que el seu pare li feia tocaments des que tenia 8 anys, el 2012, i que havia patit maltractaments. A més, els investigadors li van decomissar diversos dispositius informàtics i van trobar arxius que contenien pornografia infantil i d’exhibicionisme.
Per tot plegat, el Ministeri Públic sol·licita una condemna de quatre anys i mig de presó, cinc de llibertat vigilada i sis sense poder desenvolupar activitats amb menors per un delicte continuat d’abús sexual a menor de 16 anys al considerar que “li va fer tocaments amb un ànim libidinós”. També l’acusa d’un delicte de maltractament, pel qual sol·licita un any de presó i que se li imposi una ordre d’allunyament de dos anys. Pel delicte de pornografia infantil, fa una petició d’un any de presó, cinc de llibertat vigilada i sis sense poder treballar amb menors.
Al seu torn afirma que és autor d’un delicte d’exhibicionisme, de manera que reclama un anys de presó, cinc de llibertat vigilada i sis sense poder tenir activitats amb nens. En total, set anys i mig de presó i quinze de llibertat vigilada. A més, sol·licita que indemnitzi la víctima amb 6.000 euros pels danys morals ocasionats.
Una de cada tres víctimes de violència sexual és menor d’edat
El 39% de les víctimes –una de cada tres– que van patir algun tipus de delicte sexual a les comarques lleidatanes el 2023 eren menors d’edat. Així es desprèn de les dades de criminalitat del ministeri de l’Interior, que recull les denúncies presentades davant dels diferents cossos policials. Segons Interior, el 2023 es van registrar un total de 98 victimitzacions de menors per violència sexual a la província, la qual cosa suposa un augment del 30,6% respecte a 2022. Per edats, 55 de les víctimes tenien entre 0 i 13 anys i 43, dels 14 als 17 anys. Del total, 23 haurien patit una violació. El 2023 es van comptabilitzar 251 victimitzacions per delictes contra la llibertat sexual a les comarques lleidatanes (dels quals 98 eren menors), una xifra que va augmentar un 33,5% respecte a l’exercici anterior.