El Consorci del Segrià Sud uneix forces per cuidar la seua gent gran
Facilitarà la compra de rellotges intel·ligents amb geolocalització i detecció de caigudes
El Consorci del Segrià Sud, que agrupa dotze municipis del Segrià que comparteixen necessitats i característiques com la d’una població envellida, facilitarà la compra de rellotges intel·ligents de protecció dirigits a persones majors de 70 anys, dependents i amb necessitats especials. La iniciativa, emmarcada en el pla pilot Lazarus, vol millorar la seguretat i la qualitat de vida dels usuaris mitjançant una tecnologia senzilla i accessible.
Els dispositius, facilitats pel Grup Saltó de Torregrossa, que ha desenvolupat una aplicació per facilitar-ne l’ús i la comunicació amb les famílies, compten amb un únic botó i estan equipats amb funcions avançades com la detecció automàtica de caigudes, sensors de tensió arterial i temperatura, a més de geolocalització en temps real. Gràcies a una targeta SIM multioperador, aquests rellotges garanteixen una connectivitat òptima en tot moment, a banda de comptar amb una autonomia d’entre dos i tres dies.
La Granja d’Escarp va acollir ahir la firma del conveni de col·laboració entre el Consorci del Segrià Sud, Grup Saltó i la consultoria Silikon Group. Segons aquesta consultora, el projecte podria beneficiar fins a 300 persones a la zona. Els ajuntaments estan estudiant la possibilitat d’establir un copagament per finançar els rellotges, la connectivitat dels quals requereix una subscripció mensual per al senyal mòbil.
Manel Solé, alcalde de la Granja d’Escarp, va destacar la importància de “més suport als pobles petits per tirar endavant projectes amb gran impacte en els veïns, que és la raó de ser del Consorci”. Per la seua banda, Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i president del Consorci, va subratllar que “volem iniciar la línia de treball per a la gent gran”, mentre que Daniel Liendo, de Silikon Group, va afirmar que “el dispositiu dona sobretot tranquil·litat a les famílies”. Finalment, Jaume Saltó, de Grup Saltó, va expressar que “és un orgull formar part d’una iniciativa arrelada al territori, que posa la tecnologia al servei de les persones”.
El pla Lazarus, desenvolupat en col·laboració amb la consultora d’innovació social Silikon Group, afavoreix l’envelliment actiu i l’autonomia de les persones usuàries. Ja hi ha veïns de la demarcació que utilitzen aquest tipus de rellotges, com els municipis d’Aitona, Naut Aran o els Alamús.
Un projecte conjunt per revitalitzar el sud de la comarca
El Consorci del Segrià Sud agrupa dotze municipis del sud de la comarca del Segrià: Alcanó, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre. Sumen prop de 10.000 habitants i han patit una pèrdua poblacional del 15% entre 2001 i 2021, especialment de joves qualificats a causa de la falta d’oportunitats laborals.
Aquest consorci, pioner a la demarcació, té com a objectius principals impulsar i diversificar l’activitat econòmica –potenciant, per exemple, el turisme–, fomentar l’ocupació, millorar els serveis i promoure la transició energètica. Quant a la millora dels serveis, posa èmfasi en els que afecten la població gran, que ja representa el 23% dels habitants i el número de la qual s’ha doblat en l’última dècada, encara que l’oferta de serveis no ha crescut al mateix ritme.