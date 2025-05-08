Parlon es compromet a fer una "escolta activa" de les demandes de l'Alt Pirineu i Aran
Vuit condecoracions i un centenar de felicitacions, en el Dia de les Esquadres d'aquesta regió policial
La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès aquest dijous a fer una "escolta activa" del territori i atendre les demandes que li plantegin des de l'Alt Pirineu i Aran. Tot plegat, ho ha dit en en el marc de la celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial del Pirineu Occidental, celebrada a Sort. Precisament, les paraules de la consellera han estat en resposta d'una petició de més atenció per part de l'alcalde de la capital del Pallars Sobirà, Baldo Farré. En l'acte, s'han donat vuit condecoracions, de les quals una d'externa i set més d'internes. També s'han lliurat 106 felicitacions, 13 d'externes i 93 d'internes. Finalment, s'han entregat dos medalles i cinc plaques commemoratives.