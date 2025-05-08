SEGRE

Tàrrega reserva mig milió per adquirir una llar d’infants

Minut de silenci en memòria de Xavier Garcia. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El ple de l’ajuntament de Tàrrega va aprovar ahir reservar una partida de mig milió d’euros en el pressupost del 2025 per adquirir la llar d’infants El Triangle, de titularitat privada i que tancarà a finals d’aquest curs 2024-2025.

La sessió va donar llum verda, amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, CUP i PSC) i l’abstenció de Junts, a una modificació de pressupost de 500.000 euros com a provisió de fons en cas que el consistori acabi tancant un acord de compra amb els propietaris d’aquest centre, amb els quals estan en negociacions.

A Tàrrega hi ha demanda de places, i més amb la previsió de la gratuïtat també per a I1 de cara al pròxim curs. També es va aprovar modificar l’ordenança fiscal de les llars d’infants actualitzant les taxes segons l’IPC.

D’altra banda, abans d’iniciar-se el ple, es va guardar un minut de silenci en memòria de Xavier Garcia, tècnic municipal de Cultura que va morir diumenge passat en un incendi a casa seua.

