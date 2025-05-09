Detingut un home a les Borges per robar 120 caixes de roba esportiva d’un camió a l’AP-2 a Alfés
Els Mossos localitzen part del botí i busquen dos còmplices més del robatori
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els fets van passar a les 03.30 hores de la matinada al quilòmetre 143 de l'AP-2, a l'àrea de Servei d'Alfés, quan un transportista va alertar que uns individus li havien sostret part de la càrrega que duia al camió.
Els agents es van personar al lloc i, després de recollir la descripció dels sospitosos i del vehicle que conduïen, van iniciar la recerca els presumptes lladres. Poc després, una patrulla va localitzar, al polígon industrial Les Vedrunes de les Borges Blanques, una furgoneta que coincidia amb la descripció donada i, prop del lloc, van trobar un home amagat.
En l'escorcoll del vehicle, la policia va localitzar 120 caixes amb samarretes i sabatilles esportives d'una coneguda marca. La policia ja ha retornat el material al transportista. Els agents també van intervenir diverses eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris amb la modalitat coneguda com a 'teloners'.
La investigació policial continua oberta per localitzar i detenir dos individus més que també estan implicats en el robatori.
El detingut ha passat aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.