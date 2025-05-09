TURISME
La Generalitat crida els hostalers a no recaptar la nova taxa turística
Està en vigor després que el Parlament hagi rebutjat dos vegades ajornar la pujada. El sector critica el “despropòsit” polític i reclama “normes clares”
La Generalitat ha recomanat als hostalers que no recaptin la nova taxa turística, la pujada de la qual ha entrat en vigor després que el Parlament hagi rebutjat dos vegades la pretensió del Govern d’ajornar-la. La Federació d’Hostaleria de Lleida va criticar el “despropòsit” polític en què s’ha convertit la tramitació del decret llei i va reclamar “normes clares i concises que les empreses puguin aplicar”, en paraules del president de l’entitat, Josep Castellarnau. El ple del Parlament va ratificar dimecres el decret llei que duplica l’import de la taxa amb els vots del PSC, ERC i els Comuns. Es tramitarà com a projecte de llei. En canvi, el decret per ajornar-ne l’entrada en vigor fins a l’octubre va ser rebutjat, a l’obtenir només els vots de socialistes i republicans.
La decisió dels Comuns de no recolzar l’ajornament i el resultat de la votació va agafar per sorpresa el Govern. La consellera d’Economia, Alícia Romero, va anunciar poc després l’aprovació d’un nou decret llei dimarts vinent per ajornar “amb caràcter retractiu” l’entrada en vigor de la taxa i va demanar el suport de la resta de partits per ratificar-la en un mes.
Quant a si els hotelers han d’aplicar fins llavors la pujada, Romero va afirmar que “és millor que no ho facin”. “Si algú ho fa, per seguretat jurídica o per ser responsable i atenir-se al que actualment és vàlid, se li tornarien aquests ingressos indeguts”, va afegir la consellera. El PP va acusar Romero d’“induir” el sector hoteler a “cometre una il·legalitat” si no recapten la taxa.
La sessió del Parlament d’ahir incloïa una moció del PP que demanava “ajornar temporalment” la taxa turística, com pretenia fer el Govern. Va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, amb els d’ERC, els Comuns i la CUP.
Els allotjaments recapten gairebé dos milions a l’any a Lleida
La recaptació per la taxa turística a Lleida ha estat d’uns 1,9 milions anuals en els últims anys. La paguen els turistes per cada nit en allotjaments reglats, com hotels, cases rurals, càmpings o pisos turístics. En la majoria d’establiments lleidatans passa de 0,60 a 1,2 euros. En pisos turístics, d’un a dos euros. En hotels de quatre estrelles, d’1,20 a 2,40 i en els de cinc estrelles, de 3 a 6. A més de doblar la taxa, que recapten les empreses turístiques, el decret llei permet que els ajuntaments afegeixin un recàrrec de fins a 4 euros.