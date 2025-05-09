La nova línia d’alta tensió entre Lleida i Osca afectarà 653 finques
REE vol declarar-la d’utilitat pública, la qual cosa permetria expropiar terrenys afectats
La nova línia d’alta tensió de 220 kV que promou Red Eléctrica de España (REE) entre la subestació de Penyalba, a Osca, i la de Mangraners, a Lleida, afectarà un total de 653 finques al seu pas per territori lleidatà. Així es desprèn de la sol·licitud que el promotor ha presentat al ministeri de Transició Ecològica per obtenir declaració d’impacte ambiental, autorització administrativa de construcció i declaració d’utilitat pública.
Aquesta última obriria la porta a expropiar els terrenys afectats per aquesta infraestructura elèctrica. El municipi de Sunyer té dos parcel·les afectades.
Llistat
Al terme municipal de Lleida hi ha 83 finques per les quals passaran torres elèctriques i unes altres 17 per les quals el cable transcorrerà soterrat. Hi ha 91 parcel·les afectades a Albatàrrec, 21 a Montoliu de Lleida, 39 a Sudanell, 137 a Torres de Segre, 141 a Aitona, 64 a Seròs i 58 a Massalcoreig. Així consta en la documentació del projecte, que ha iniciat aquesta setmana el seu període d’informació pública.
Alguns dels alcaldes d’aquestes localitats del Segrià van expressar fa un any el seu rebuig a aquesta línia, quan encara no se n’havia iniciat la tramitació, al considerar que contribuiria a saturar el territori juntament amb altres línies d’alta i molt alta tensió. Dos d’aquestes, promogudes per Forestalia, estan ja descartades.