SEGURETAT
Parlon es compromet amb les demandes del Pirineu
Celebració del Dia de les Esquadres dels Mossos d’aquesta regió policial. “Un territori singular, únic i amb molts reptes”
La consellera d’Interior, Núria Parlon, es va comprometre ahir a fer una “escolta activa” del territori i atendre les demandes que li plantegin des de l’Alt Pirineu i Aran. Ho va dir durant la celebració del Dia de les Esquadres dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial del Pirineu Occidental, que va tenir lloc a Sort. Precisament, les paraules de la consellera van ser en resposta a una petició de més atenció per part de l’alcalde de la capital del Pallars Sobirà, Baldo Farré. En l’acte, es van entregar 106 felicitacions per actuacions meritòries professionals d’agents i per col·laboracions d’entitats, institucions i ciutadania. També hi va haver 8 medalles al mèrit policial i 7 plaques commemoratives. A més de la consellera, també hi va assistir el comissari en cap del cos, Miquel Esquius, que va acompanyar el cap dels Mossos al Pirineu, l’intendent Daniel Pérez.
En el seu discurs, la consellera va dir que “aquesta vocació de servei dels Mossos, la dedicació, la capacitat de treball i l’adaptació al territori requereix una singularització del cos per donar una resposta adequada”. A més, va asseverar que “hi ha un denominador comú que és el treball des de la proximitat, l’escolta activa amb els veïns, la dinamització social de la zona i els ajuntaments que estan al capdavant d’aquest territori únic, singular, amb molts reptes i desafiaments de futur”.