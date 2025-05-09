Reformes a les piscines per evitar noves fugues
Es van construir als anys 90 i estaven molt deteriorades. Al setembre també renovaran la xarxa d’aigua del municipi
L’ajuntament de Granyena ha impulsat les obres de millora del sistema de gestió de l’aigua de les piscines municipals. Segons l’alcalde, Josep Sendra, “les piscines es van construir als anys 90, tenen 35 anys i presenten moltes fugues (...) a l’estiu cada dia perdíem mig pam d’aigua aproximadament”.
Les actuacions consisteixen a realitzar la demolició de l’obra civil pròxima als vasos i la substitució de les connexions i canonades actuals, que també presentaven pèrdues, i altres elements de drenatge amb desperfectes. També es col·locarà una nova escala interior al vas de la piscina gran per facilitar l’accés de persones grans i amb mobilitat reduïda i es renovarà la dutxa.
Des del consistori consideren que és una actuació necessària per no malgastar recursos en el context actual de canvi climàtic i després dels últims episodis de sequera viscuts. Els treballs van començar fa un mes i està previst que acabin a començaments de juny. Es van adjudicar a l’empresa Construccions Codina Vall, SL, de Cervera per un import de 75.354 euros que es finançaran gràcies a una subvenció del departament d’Agricultura de la Generalitat.
Al setembre, l’ajuntament també té previst renovar la xarxa d’aigua del municipi i substituir les canonades de fibrociment, que presenten pèrdues. El projecte va sortir a licitació però va quedar desert.