SUCCESSOS
Incendiat un camió de paqueteria a l’AP-2, a l’altura de Castelldans
Un camió de paqueteria es va incendiar ahir al matí mentre circulava per l’AP-2, a l’altura de Castelldans, fet que va provocar talls i desviacions del trànsit en sentit Montblanc. Malgrat que la cabina del vehicle es va cremar del tot, el conductor va resultar il·lès. La caixa del camió va quedar afectada parcialment. Els serveis d’emergències van rebre l’alerta a les 10.41 i fins al lloc es van desplaçar cinc dotacions dels Bombers.