Una nova tromba deixa a Lleida més de 15 litres en 10 minuts i inunda baixos

El granís acumulat que va caure ahir a la tarda a Lleida. - ROSER PELEGRÍ / TV3

Un nou aiguat va deixar ahir a Lleida ciutat més de 15 litres per metre quadrat en poc més de 10 minuts, arribant a reduir la visibilitat fins un quilòmetre i va provocar un descens de la temperatura de set graus. Els Bombers van rebre fins a una desena d’avisos per baixos inundats.

La tempesta, que va estar acompanyada per granís, es va iniciar cap a prop de les 18.00 hores fins a les 18.40 de la tarda i en pobles com Torres de Segre, Alcarràs i Alguaire també va provocar inundacions en baixos i danys en finques de fruita de pinyol, ja que la pedra tenia la mida d’un cigró. La d’ahir va ser la cinquena calamarsada de la campanya agrícola a Lleida. 

